Abruzzo: approvata finanziaria regionale, soddisfazione del presidente Sospiri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Una regione più solidale, moderna, unita e competitiva". Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a poche ore dall'approvazione della finanziaria condensa in pochi aggettivi il senso e il contenuto dei provvedimenti che tracciano il futuro economico e sociale dell'Abruzzo per i prossimi tre anni. "Alla fine è prevalso il rispetto per gli abruzzesi e il dovere istituzionale di tutte le forze politiche, consentendo di approvare la legge finanziaria nei tempi previsti. Il 2023 inizia con una regione con i conti in ordine, con più risorse per contrastare la crisi energetica. Più solidale perché vengono aiutate le famiglie e le Onlus, che guarda al merito e al futuro ovvero con più fondi per le borse di studio. Più moderna, grazie ai fondi necessari per le grandi infrastrutture strategiche. Più unita, con le risorse a sostegno delle aree interne e dei comuni della costa. Siamo oggi una Regione più competitiva, anche grazie ad un grande lavoro del Consiglio regionale dell'Abruzzo". Sospiri sottolinea gli interventi principali che incideranno nei settori strategici dell'economia abruzzese: "Pieno sostegno ai voli dell'aeroporto d'Abruzzo e al trasporto pubblico abruzzese. Diamo concretezza alle norme che finanziano il Museo dell'Ottocento e del realismo. Importanti risorse saranno, inoltre, destinate per i nuovi impianti a fune a sostegno del turismo invernale abruzzese e ancora aiuti alle categorie produttive abruzzesi". (Gru)