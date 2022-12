Vaticano: Papa, recuperiamo la gentilezza per migliorare la vita delle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Recuperare la gentilezza come virtù personale e civica possa aiutare non poco a migliorare la vita nelle famiglie, nelle comunità, nelle città”. Lo ha detto Papa Francesco pronunciando l’Omelia per la celebrazione dei Primi Vespri. Il Santo Padre ha sottolineato: “Questa sera vorrei riproporre la gentilezza anche come virtù civica, pensando in particolare alla nostra diocesi di Roma. La gentilezza è un fattore importante della cultura del dialogo, e il dialogo è indispensabileper vivere in pace, da fratelli, che non sempre vanno d’accordo – è normale – ma che però si parlano, si ascoltano e cercano di comprendersi e di venirsi incontro”. (Civ)