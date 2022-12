Business news: Goldman Sachs, tagli al personale già nella prima metà di gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima tornata di licenziamenti della banca d'investimento statunitense Goldman Sachs è attesa per la prima metà del prossimo mese di gennaio. Lo ha reso noto l'amministratore delegato David Solomon nel suo messaggio di fine anno al personale. "Stiamo conducendo un'attenta revisione e le discussioni sono ancora in corso, ma possiamo anticipare che la prima riduzione del personale avverrà nella prima metà di gennaio", ha scritto il dirigente nella nota. "Ci sono una serie di fattori che stanno avendo un impatto sul panorama d'affari, incluse le rigide condizioni monetarie che stanno rallentando l'attività economica. Per la nostra dirigenza, l'obiettivo è di preparare la società ad affrontare le future difficoltà", ha aggiunto Solomon, alla guida di Goldman Sachs dal 2019. Secondo l'emittente "Bloomberg", a rischio ci sarebbero 4 mila posti, circa l'8 per cento del totale della forza lavoro. (Was)