Business news: giapponese Inpex firma accordo 20ennale per l'acquisto di Gnl da Venture Global

- Inpex Corporation, la più grande azienda di esplorazione di petrolio e gas naturale del Giappone, ha annunciato d'aver firmato un accordo a lungo termine di acquisto di gas naturale liquefatto (Gnl) con Venture Global Lng, società con sede negli Stati Uniti. L'accordo prevede che Inpex acquisti un milione di tonnellate annue di Gnl per un periodo di 20 anni secondo la formula "franco a bordo" (Fob). La presa in consegna delle forniture avverrà presso un nuovo terminale nello Stato Usa della Louisiana che verrà costruito il prossimo anno. L'accordo è stato firmato da due sussidiarie delle società: Inpex Trading Singapore Pte Ltd (Iets) e Venture Global Cp2 Lng Llc. (Git)