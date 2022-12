Ratzinger: De Donatis (Diocesi Roma), Benedetto XVI ha espresso fortezza e dolcezza della fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale vicario della diocesi di Roma, Angelo De Donatis, ha scritto una lettera ai sacerdoti, ai diaconi, alle religiose, ai religiosi e a tutto il popolo di Dio della diocesi di Roma. "Ho appreso con grande dolore, questa mattina, del ritorno alla Casa del Padre del nostro amato Papa emerito Benedetto XVI - si legge nella lettera di De Donatis -. Vi scrivo esprimendo il cordoglio mio e dell’intero Consiglio episcopale, unito ai sentimenti di gratitudine e amore per la sua persona e per il suo ministero. Proprio ieri sera ci siamo riuniti nella nostra cattedrale per accompagnarlo con la nostra preghiera e per sostenerlo con il nostro affetto. Da sacerdote - afferma il cardinale vicario della diocesi di Roma - da teologo, da vescovo, da Papa, Benedetto XVI ha espresso, allo stesso tempo, la fortezza e la dolcezza della fede, l’essenzialità e la semplicità. Nella vecchiaia e nella malattia ha continuato a sostenere l’umanità con l’offerta di sé stesso, divenendo segno del volto bello della Chiesa che riflette la luce del volto di Cristo. Vogliamo pensare che questa mattina, Dio si è avvicinato a questo nostro fratello nel sonno della morte, Cristo e sua Madre sono venuti a prenderlo con loro e a condurlo nel Paradiso, dove il sogno di una vita è già diventato la realtà dell’eternità. Continuiamo - aggiunge il cardinale - a pregare in tutte le comunità aggiungendo l’intenzione della preghiera dei fedeli, che troverete nel documento in allegato, da rivolgere al Signore nella santa Messa della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Sarà opportuno, inoltre, nei prossimi giorni celebrare la messa in suffragio del papa emerito Benedetto XVI. Si può utilizzare uno dei formulari proposti dal Messale Romano per le Messe dei defunti Per il Papa. Nei testi si dovrà aggiungere la dicitura il Papa emerito Benedetto XVI. Nella colletta dello schema B e nell’orazione sulle offerte dello schema A si dovrà dire il tuo servo, il Papa emerito Benedetto XVI. Il corpo del Papa emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli dal 2 gennaio 2023. Vi invito a partecipare ai funerali, presieduti da Papa Francesco, che si terranno giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 9:30 in piazza San Pietro. Nei prossimi giorni vi indicheremo le modalità di partecipazione", conclude De Donatis. (Com)