Sardegna: la Regione punta sull'Einstein Telescope, un maxi piano da 6 miliardi di euro

- La Regione Sardegna punta forte sul progetto dell'Einsten Telescope, ossia la realizzazione di un interferometro nelle gallerie situate a 200 metri di profondità nella miniera dismessa di Sos Enattos a Lula, in provincia di Nuoro. Lo conferma in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Sole 24 ore, il presidente della Regione, Christian Solinas. Si tratta di investimenti che, nell'arco di nove anni, valgono qualcosa come 6 miliardi di euro e occupazione per 700 persone. Sos Enattos è stato definito il luogo ideale per lo studio delle onde gravitazionali per via del silenzio legato a una bassa antropizzazione e alla mancanza di movimenti sismici. “Noi abbiamo sostenuto sin da principio a questa sfida perché da un lato ci consente di consolidare un'immagine della Sardegna che va al di là delle proprie bellezze paesaggistiche e della sua attrattività turistica e si consolida come un ecosistema favorevole agli investimenti in tema di ricerca di sviluppo innovazione” ha spiegato Solinas. Per il governatore sardo “l'Einstein Telescope ha una portata eccezionale perché si tratta del rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione più importante del mondo e una volta realizzato lo resterà per qualche decennio appunto sarà il baricentro, dal punto di vista scientifico per chiunque voglia approfondire questo mondo di ricerca”. (segue) (Rsc)