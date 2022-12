Fvg: assessore Sicurezza, capire dinamiche e responsabilità incendio Udine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sconcerto e dolore per l'incendio nella comunità di Pasian di Prato e attesa per capirne la dinamica e le responsabilità. Li ha espressi l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, commentando il rogo che ha investito la scorsa notte una comunità per minori non accompagnati e in cui ha perso la vita un ragazzo albanese di 17 anni e altri ospiti sono rimasti gravemente feriti. "Già dopo il blitz di un mese fa delle forze dell'ordine nella struttura di Povoletto gestita dalla stessa Aedis - ha rilevato Roberti - abbiamo intensificato l'interlocuzione con le prefetture sul tema dell'adeguatezza dei centri per minori. Una materia su cui l'attenzione della Regione è alta, come testimonia l'approvazione del nuovo regolamento sulle procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori che entrerà in vigore domani". "Sul gravissimo fatto di Pasian di Prato - ha concluso l'assessore - attendiamo ora il corso delle indagini per capire se è accaduto l'imponderabile o se, viceversa, l'incendio è riconducibile a inadempienze".(Frt)