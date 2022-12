Ratzinger: celebrazione per i funerali sarà presieduta da Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spoglie del Papa Emerito Benedetto XVI riposeranno presso il Monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di lunedì 2 gennaio, quando saranno invece portate in Basilica per permettere un ultimo saluto ai fedeli. Lunedì la Basilica resterà aperta dalle 9 alle 19, martedì e mercoledì dalle 7 alle 19. I funerali presieduti dal Santo Padre verranno celebrati in Piazza San Pietro giovedì 5 gennaio alle ore 9:30. Le Delegazioni ufficiali presenti saranno quelle della Germania e dell’Italia. Al termine della Celebrazione Eucaristica avranno luogo l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Il feretro del Sommo Pontefice Emerito sarà portato nella Basilica di San Pietro e quindi nelle Grotte Vaticane per la tumulazione. (Civ)