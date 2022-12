Vaticano: Papa, grati a Dio per averci dato Benedetto XVI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco nel corso della celebrazione dei primi Vespri ha ricordato Benedetto XVI: “Ricordiamo la sua persona così nobile e così gentile – ha detto - e sentiamo nel cuore tanta gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo”. Quindi il Pontefice ha espresso “gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa”, il pensiero di Bergoglio. (Civ)