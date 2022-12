Vaticano: Papa, l’individualismo ci fa vedere gli altri come ostacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco pronunciando l’Omelia per la celebrazione dei Primi Vespri, ha puntato il dito contro “i danni dell’individualismo consumista” che ci fanno vede gli altri come “ostacoli alla nostra tranquillità, alla nostra comodità”. Per il Pontefice percepiamo gli altri come individui che “ci “scomodano”, ci disturbano, ci tolgono tempo e risorse per fare quello che ci piace. La società individualistica e consumistica tende ad essere aggressiva, perché gli altri sono dei concorrenti con cui competere. Eppure, proprio dentro queste nostre società, e anche nelle situazioni più difficili, ci sono persone che dimostrano come sia "ancora possibile scegliere la gentilezza" e così, con il loro stile di vita, "diventano stelle in mezzo all’oscurità”. (Civ)