Vaticano: Papa, la gentilezza come antidoto alle patologie della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La gentilezza è un antidoto contro alcune patologie delle nostre società”. Lo ha detto Papa Francesco pronunciando l’Omelia per la celebrazione dei Primi Vespri. Per il Pontefice bisogna usare la gentilezza “contro la crudeltà, che purtroppo si può insinuare come un veleno nel cuore e intossicare le relazioni; contro l’ansietà e la frenesia distratta che ci fanno concentrare su noi stessi e ci chiudono agli altri". Queste “malattie” della nostra vita quotidiana ci rendono aggressivi e incapaci di chiedere “permesso”, oppure “scusa”, o di dire semplicemente “grazie”. Infine l’augurio per la città: “Guardando al nuovo anno della città di Roma, vorrei augurare a tutti noi che la abitiamo di crescere in questa virtù: la gentilezza. L’esperienza insegna che essa, se diventa uno stile di vita, può creare una convivenza sana, può umanizzare i rapporti sociali sciogliendo l’aggressività e l’indifferenza”. (Civ)