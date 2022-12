Serbia-Kosovo: Kfor, forze di Belgrado non necessitano di autorizzazione in territorio serbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le Forze di Sicurezza del Kosovo (Ksf), prosegue infine Kfor, “il loro dispiegamento, secondo gli accordi esistenti, richiede il preventivo assenso del Comandante della Kfor per recarsi nel nord del Kosovo”. La Kfor, in linea con il suo mandato, può impegnarsi con i legittimi rappresentanti della comunità locale nel nord del Kosovo come parte di questo processo di concorrenza. “Ricordiamo che tutte le parti hanno sempre rispettato gli accordi esistenti e le invitiamo a continuare a farlo. La Kfor rimane estremamente vigile e ha la capacità e il personale per fornire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le comunità sotto il nostro mandato delle Nazioni Unite, basato sull'Unscr 1244 del 1999. La Kfor continua a monitorare attentamente la situazione sul campo e le attività lungo l'Abl, sostenendo il dialogo per trovare un accordo per disinnescare le tensioni nel nord del Kosovo”, conclude la nota. (Alt)