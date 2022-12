Serbia-Kosovo: governo tedesco, estrema preoccupazione per le tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha espresso “estrema preoccupazione” per le tensioni nel nord del Kosovo, alla frontiera con la Serbia. È quanto reso noto dal ministero degli Esteri di Berlino. Il dicastero ha aggiunto che ci si aspetta un approccio costruttivo da Belgrado e tale posizione è stata comunicata. In particolare, per la diplomazia tedesca, “la retorica nazionalista, sentita dalla Serbia nelle ultime settimane, è del tutto inaccettabile”. Allo stesso tempo, l'accresciuta presenza delle truppe di Belgrado al confine con il Kosovo invia un segnale sbagliato. Inoltre, secondo il governo tedesco, “le barricate illegali erette dai serbi del Kosovo devono essere smantellate il più rapidamente possibile” e il blocco di un valico di frontiera sul lato della Serbia ha ulteriormente aggravato la situazione. Come ritorsione, il Kosovo ha chiuso l’attraversamento del confine presso Podujeva.(Geb)