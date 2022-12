Kosovo-Serbia: presidente Vucic, da oggi inizia la rimozione delle barricate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I serbi del nord del Kosovo inizieranno a rimuovere le barricate. Lo ha detto tardi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, dopo l'incontro con i rappresentanti dei serbi del Kosovo nella città di Raska. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Vucic ha aggiunto che nella conversazione i serbi del Kosovo hanno espresso "la loro sfiducia nel governo del premier kosovaro Albin Kurti". "Non abbiamo fiducia in Kurti e se gli arresti continuano, chiuderemo per sempre il nord del Kosovo e le barricate non verranno mai più rimosse", hanno affermato i rappresentanti dei serbi, i quali a Vucic hanno chiesto di giurare che "non riconoscerà mai l'indipendenza del Kosovo". Il presidente serbo ha quindi precisato che la rimozione delle barricate "non ha nulla a che fare con il ritorno dei serbi nelle istituzioni del nord del Kosovo" e ha sottolineato che la condizione per questo è la "formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)". Il capo dello Stato serbo infine ha aggiunto che si aspetta la rimozione dei blocchi nelle prossime 24 o 48 ore.(Seb)