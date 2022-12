Kosovo-Serbia: fonti stampa, non è ancora iniziata rimozione barricate nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione delle barricate a Rudare, nel nord del Kosovo, non è ancora iniziata, né ai serbi che si trovano a presidio delle stesse è stato detto quando inizierà. Lo riporta stamane l'emittente radiotelevisiva serba "Rts". Ieri sera tardi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto che la rimozione delle barricate nel nord del Kosovo dovrebbe iniziare oggi in mattinata. Lo stesso Vucic ha precisato che "rimuovere le barricate non è facile" e che "non possono essere rimosse in due ore". Il presidente serbo ha stimato che ci vorranno 24 o 48 ore. (Seb)