Serbia-Kosovo: capo missione Unmik, bene le misure prese per allentare le tensioni

- Il capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Caroline Ziadeh, “accoglie con favore tutte le misure” per allentare le tensioni nel nord del Kosovo, compresa la rimozione delle barricate. Lo riferisce un comunicato della missione Onu. Ziadeh, precisa la nota, riconosce gli scrupolosi sforzi di tutte le parti, compresi i partner internazionali, per garantire la sicurezza di tutte le comunità che popolano il Kosovo. Ziadeh sottolinea l'importanza di mantenere gli impegni e riprendere i colloqui per affrontare pienamente le questioni in sospeso e normalizzare le relazioni senza indugio. Il capo della missione Onu esprime infine il suo apprezzamento per la ferma determinazione dei partner internazionali a promuovere il dialogo nella loro ricerca della sicurezza e della stabilità, nel pieno rispetto dei loro mandati.(Alt)