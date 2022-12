Serbia: Agenzia sicurezza, cittadino albanese arrestato non è collegato a crisi in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo di nazionalità albanese arrestato due giorni fa con l'accusa di terrorismo nella città di Bujanovac, in Serbia, non può essere collegato alla situazione di crisi in corso nel Kosovo. Lo ha reso noto l'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia), ripresa dal portale "Rt Balkan". I membri della Bia e del Servizio per la lotta alla criminalità organizzata (Ukp) del ministero dell'Interno di Belgrado avevano arrestato due giorni fa a Bujanovac un cittadino di nazionalità albanese con l'accusa di terrorismo. Nel corso dell'operazione è stata sequestrata una grande quantità di armi, tra cui dieci fucili, un fucile da cecchino con silenziatore, una pistola automatica con silenziatore, un chilogrammo di esplosivo e una grande quantità di munizioni. Il sospetto era che le armi fossero state acquisite attraverso canali illegali e che l'intenzione del sospettato fosse di trasportarle in Kosovo. La stessa Bia aveva reso noto nel suo comunicato del 27 dicembre che una persona di nazionalità albanese era stata arrestata citandone solo le iniziali e non specificando se fosse un cittadino serbo o di un altro Paese. (Seb)