Speciale difesa: Serbia-Kosovo, Kfor, forze di Belgrado non necessitano di autorizzazione in territorio serbo

- Le Forze armate serbe non hanno bisogno dell'autorizzazione della missione Nato in Kosovo (Kfor) per muoversi e addestrarsi sul territorio serbo. Lo ha precisato la stessa Kfor in una nota pubblicata su Facebook. “A seguito dei report sul fatto che il ministro della Difesa serbo, Milos Vucevic, e il capo di Stato maggiore delle Forze armate serbe, Generale Milan Mojsilovic, nei giorni scorsi hanno visitato le unità delle Forze armate serbe (Saf) schierate nella zona di Raska, a circa 2 chilometri dalla linea amministrativa di confine (Abl) con il Kosovo, è utile ricordare che le Forze armate serbe non hanno bisogno dell'autorizzazione della Kfor per muoversi e addestrarsi sul territorio serbo”, si legge nella nota. “In conformità con gli accordi esistenti, le Saf sono tenute a informare il quartier generale della Kfor solo nel caso in cui alcune delle loro unità debbano avvicinarsi a meno di mille metri dall'Abl. Le informazioni devono essere rilasciate alla Kfor dalla Commissione congiunta di attuazione, la cui missione è facilitare le comunicazioni e la comprensione tra il comandante della Kfor e le forze di sicurezza serbe”, precisa ancora il comunicato. (Alt)