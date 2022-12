Serbia: gruppo hacker Anonymous minaccia presidente Vucic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente autocratico serbo, che è un burattino di Vladimir Putin, sta cercando di destabilizzare la regione usando i meccanismi della violenza e del terrore del criminale di guerra Slobodan Milosevic. Al culmine della guerra in Ucraina, la Serbia è l'unico Paese che ha dichiarato ufficialmente la sua alleanza con la Russia, respingendo i continui appelli dell'Occidente ad aderire alle sanzioni dell'Unione europea", si legge nel messaggio. "Vucic ha mostrato ancora una volta il suo entusiasmo bellico di distruttore della stabilità regionale minacciando l'integrità territoriale del Kosovo e annunciando che le forze serbe stanno rientrando in Kosovo nelle zone di confine o dichiarando lo stato di emergenza, cosa che serve da pretesto per evitare l'annessione della Serbia al mondo democratico", conclude il messaggio. (Seb)