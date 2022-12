Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, importante non permettere ora nuova crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante ora non permettere che la situazione in Kosovo si trasformi in una nuova crisi. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rts". "Il livello di sfiducia tra le due parti è più alto che mai, le tensioni sono ancora alte, ma è importante che i leader di Belgrado e Pristina inizino a creare un'atmosfera adatta a colloqui produttivi sulla normalizzazione delle relazioni", ha aggiunto Lajcak, ribadendo che "ciò che è veramente importante ora è non permettere che la situazione si trasformi in una nuova crisi". "Attualmente abbiamo l'attenzione dei principali leader degli Stati Uniti e dell'Unione europea e una cooperazione estremamente buona tra Usa e Ue, quindi questa è un'opportunità ideale per risolvere la situazione in Kosovo entro la fine del 2023 o all'inizio del 2024", ha detto il rappresentante Ue. Lajcak ha quindi affermato che se ora non si sfrutta il momento, "la disputa potrebbe trascinarsi per decenni". "Spero che in una settimana non dovremo affrontare un'altra crisi o possiamo dimenticare qualsiasi normalizzazione", ha concluso. (Seb)