- Il compromesso raggiunto tra Serbia e Kosovo su garanzia dell'Occidente è "poco stabile". Lo ha sostenuto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "E' difficile definire stabile il compromesso raggiunto sulle 'solide garanzie' dell'Occidente. È stata ignorata la questione vitale per i serbi dell'istituzione dell'Associazione delle municipalità dei serbi del Kosovo, progettata per essere uno strumento efficace per garantire i loro diritti e la loro sicurezza", ha scritto Zakharova in una nota. "Conosciamo bene il prezzo di qualsiasi garanzia occidentale. Sono stati visti molte volte in azione in Ucraina, nei Balcani, in altre zone di crisi", ha proseguito la portavoce. "La mediazione dell'Unione europea nel dialogo non porta frutti, i negoziati sono vuoti, il che dà a Pristina l'opportunità di proseguire la linea anti-serba", ha affermato Zakharova. (Rum)