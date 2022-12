Siria: Ong, almeno 3.825 morti a causa del conflitto nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 3.825 persone sono morte a causa della guerra in Siria nel 2022, il bilancio annuale più basso dallo scoppio del conflitto nel 2011. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un’organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo. Lo scorso anno il bilancio delle vittime era stato di 3.746 morti. Tra le persone uccise nel 2022 figurano 1.627 civili, tra cui 321 bambini. Dei civili uccisi, 209 persone - circa la metà dei quali bambini - sono state uccise da mine o altri ordigni esplosivi. Inoltre, 627 membri delle forze di sicurezza governative sono stati uccisi insieme ad altri 217 combattenti fedeli al regime del presidente Bashar al Assad. Tra i morti vi sono anche circa 387 membri delle Forze democratiche siriane (Sdf, coalizione a guida curda), oltre a più di 500 jihadisti. La guerra ha ucciso quasi mezzo milione di persone da quando è scoppiata oltre un decennio fa, sfollando quasi la metà della popolazione siriana prebellica. Il presidente siriano Assad ha riconquistato la maggior parte del territorio inizialmente perso, anche se le Sdf - con le quali il regime mantiene un certo grado di cooperazione - continuano a controllare le aree del nord e del nord-est. La Turchia, attore chiave della guerra, negli ultimi mesi ha ripetutamente minacciato di lanciare un'offensiva di terra contro i curdi siriani, avendo già perseguito tre di queste offensive in precedenza. Circa la metà della provincia nord-occidentale di Idlib e le aree confinanti con le vicine province di Hama, Aleppo e Latakia sono dominate dal gruppo Hayat Tahrir al-Sham (Hts) e da altre fazioni dell’opposizione. (Res)