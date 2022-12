© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Benedetto XVI, raffinato intellettuale, figura centrale della Chiesa moderna e grande testimone del suo tempo”. Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Ci lascia una preziosa eredità culturale e una vivida testimonianza di amore per il Vangelo e di integrità della fede”, aggiunge. (Rin)