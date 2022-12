Governo: Renzi, 2022 anno di passaggio da Draghi a Meloni grazie a suicidio politico Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Politicamente è stato l’anno in cui Giorgia Meloni ha preso il posto di Mario Draghi. E detta così già si capisce che non è andata benissimo, ecco”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews. “Ogni giorno che passa – prosegue – si capisce che l’artefice della vittoria della Meloni è stato il suicidio politico di Enrico Letta e del Pd: sarebbe bastata una qualsiasi alleanza e oggi la destra non avrebbe i numeri. Quando dico che Meloni tutte le mattine deve ringraziare Letta non ironizzo: prendo atto di una realtà ormai immodificabile ma che starà nei libri di cronaca politica come un autogol senza precedenti. Il governo ormai c’è”. “Vedendolo all’opera sulla legge di bilancio – sottolinea Renzi – ho pensato - credo come tutti, anche quelli che hanno votato la destra - che la gestione di quella che un tempo si chiamava finanziaria è stata imbarazzante. Imbarazzante per il metodo (qui un mio video sulla gestione del provvedimento), imbarazzante per il merito il cui simbolo è la decisione di togliere i soldi ai diciottenni per darli alle società indebitate di serie A (post finale): togli i soldi alle librerie per darli a Lotito”. “Insomma – conclude –, auguri di buon anno alla presidente Meloni e ai suoi collaboratori. Dopo qualche settimana possiamo dire senza evocare catastrofi o tragedie che la partenza è stata mediocre. Pensavo meglio, speravo meglio”.(Rin)