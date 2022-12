© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Addio a Benedetto XVI, papa emerito, insigne studioso, teologo e filosofo raffinatissimo, figura indimenticabile per tutto il mondo. Di lui conserverò il ricordo di un Pontefice saggio e umile, riservato e discreto, e al contempo straordinaria guida spirituale capace di conciliare in modo esemplare fede e ragione”.Lo afferma in una nota Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia. (Rem)