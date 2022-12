Ratzinger: Putin e patriarca di Mosca Kirill esprimono condoglianze a Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha espresso le condoglianze a Papa Francesco per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. Secondo quanto riporta l’agenzia russa “Ria Novosti”, Putin ha sottolineato nel messaggio che nel periodo del pontificato di Ratzinger "si sono sviluppate le relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana". Anche il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill ha espresso le proprie condoglianze a Papa Francesco per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. Gli anni di vita di Ratzinger, si legge nel messaggio inviato, hanno segnato “un’intera epoca” nella storia della Chiesa cattolica. “L'autorità incondizionata di Benedetto XVI come eminente teologo gli ha permesso di dare un contributo significativo allo sviluppo della cooperazione intercristiana, alla testimonianza di Cristo di fronte a un mondo secolarizzato e alla difesa dei valori morali tradizionali”, ha dichiarato Kirill.(Rum)