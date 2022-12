Sardegna: la Regione punta sull'Einstein Telescope, un maxi piano da 6 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto in cui la Regione crede fortissimamente dal momento che, come ha confermato il presidente della Regione, “abbiamo dato disponibilità a fare la nostra parte mettendo 300 milioni sul progetto”. Nella miniera dismessa di Sos Enattos, spiega Solinas, “le gallerie dovranno essere riperforate di sagomate perché sarà necessario allargare la sezione per creare le condizioni per sistemare l'interferometro che sarà collocato una profondità tra i 100 e i 300 metri, proprio per isolarlo dai rumori e avrà un perimetro di circa 30 chilometri in grande un grande triangolo con i lati di circa 10 chilometri ciascuno”. A mettere in pericolo il progetto però c'è la questione relativa alla realizzazione di un parco eolico proprio nella zona dove dovrebbe svilupparsi il progetto dell'Einstein Telescope, parco a cui ha dato il suo benestare il governo Draghi: “Sarebbe una follia – ha precisato Solinas – il progetto Einstein Telescope rappresenta una candidatura di tutto il paese: è stato proposto da un consorzio di otto istituti di ricerche Europea.Questo significa che un grandissimo sforzo scientifico e istituzionale per supportare questo progetto andrebbe vanificato da un bieco interesse privato per realizzare un piccolo parco eolico che può essere realizzato in qualsiasi altra parte del territorio”. (segue) (Rsc)