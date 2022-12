Ratzinger: Salvini, grazie per Pontificato illuminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Carissimo Papa Benedetto XVI, ti ringraziamo per il tuo Pontificato Illuminato, per la Speranza che hai donato, per la forza delle tue parole, per il coraggio con cui hai difeso vita e radici. Preghiamo per Te, nella certezza che accompagnerai il nostro cammino”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. (Rin)