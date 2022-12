Ratzinger: Prefettura Roma, oggi riunione Comitato provinciale per la sicurezza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato convocato per oggi alle ore 14 il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che sarà presieduto dal prefetto Bruno Frattasi,e che si occuperà delle misure che saranno messe in atto per garantire la sicurezza dei cittadini che dalla mattina del 2 gennaio potranno recarsipresso la Basilica di S. Pietro per omaggiare la salma del Papa Emerito Benedetto XVI. Alla riunione sarà presente anche il direttore operativo del coordinamento emergenze della Protezione civile nazionale. Lo comunica, in una nota, la Prefettura di Roma. (Com)