Udine: Carabinieri, sotto sequestro immobile dopo incendio

- I carabinieri di Udine hanno messo sotto sequestro l’immobile di Pasian di Prato, dove questa notte è divampato un incendio in cui ha perso la vita un ragazzo albanese di 17 anni. Il suo compagno di stanza, un ragazzo ghanese di 16 anni, è stato condotto d'urgenza dal personale del 118 all’ospedale di Verona per le ustioni riportate, mentre gli altri minorenni, rimasti illesi, sono stati ricollocati presso un’altra struttura. La salma del 17enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria udinese per l’autopsia. (Frt)