Ratzinger: Roccella, grande pensatore della nostra epoca difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “’La questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica’. Con queste parole, scolpite in un’enciclica che a sua volta resterà scolpita nella storia (la “Caritas in Veritate”), Benedetto XVI ha affrescato la cifra del nostro tempo. E’ stato fra i primi, e purtroppo fra i pochi, a vedere nella manipolazione dell’umano il pericolo più insidioso per gli stessi diritti sociali. E al crocevia della storia ha scommesso sul risveglio di un Occidente minacciato dall’esterno e più ancora dall’interno, da una deriva nichilista”. Lo scrive sui social il ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. “Una scommessa destinata ad esser vinta, nonostante tutto?”, si chiede il ministro. “E’ l’impegno che dovremmo assumere oggi, nel salutare con amore e tristezza la fine del viaggio terreno di un grande pensatore della nostra epoca difficile. Un uomo di fede, cuore e ragione che ha saputo affascinare anche i non credenti esortandoli a vivere ‘come se Dio ci fosse’, cosicché ‘nessuno viene limitato nella sua libertà, ma tutte le nostre cose trovano un sostegno e un criterio di cui hanno urgentemente bisogno’”.(Rin)