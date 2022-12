Cina: messaggio di fine anno di Xi, iniziata una nuova fase della lotta al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è entrata in una "nuova fase" della sua battaglia contro il Covid-19, che sarà vinta solo attraverso la "perseveranza" e la "solidarietà" dei cittadini. Lo ha detto il presidente Xi Jinping nel suo messaggio di fine anno, parlando pubblicamente per la prima volta "dell'ottimizzazione" delle politiche contro la pandemia adottate dal Partito comunista. A partire da inizio dicembre, infatti, le autorità di Pechino hanno iniziato ad allentare le draconiane misure di contenimento del Covid-19, contribuendo tuttavia a innescare una nuova ondata di contagi le cui dimensioni non appaiono ancora ben definite. La Cina, ha affermato Xi, ha dovuto superare "difficoltà senza precedenti" che rimarranno anche nel prossimo anno. "Non è stato un percorso facile, per nessuno di noi. Tutti stiamo resistendo con grande forza. La luce della speranza è di fronte a noi", ha sottolineato il presidente cinese. Un velato riferimento è andato anche alle proteste senza precedenti contro le restrizioni anti-Covid di inizio dicembre. "La Cina - ha detto Xi - è un grande Paese. È naturale che persone diverse abbiano preoccupazioni e visioni diverse di una stessa questione. Quel che è importante è continuare a costruire il consenso attraverso la comunicazione e la consultazione". (Cip)