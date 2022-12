Latina: aggredisce la nipote con un machete, arrestato 66enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggredisce la nipote armato di machete, probabilmente per vecchi rancori familiari. Per questo un uomo di 66 anni di Fondi, in provincia di Latina, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e porto d'armi abusivo. Il fatto è avvenuto lo scorso 30 dicembre, all'interno dell'abitazione della madre del 66enne, a Fondi, quando l'uomo ha aggredito la nipote, andata a trovare la propria nonna, causandogli ferite all'avambraccio destro guaribili in 30 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver ricostruito i fatti e sentito i testimoni, hanno proceduto al fermo dell'uomo, informando il Pm di turno presso la Procura di Latina, con cui hanno agito in stretta intesa, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.(Rer)