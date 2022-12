Ratzinger: Berlusconi, pontificato di grande autorevolezza e carità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scomparsa di S.S. Benedetto XVI addolora i cristiani di tutto il mondo. La sua testimonianza di profonda spiritualità, di raffinata cultura, di serenità nella sofferenza, ha un valore universale”. Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Per noi credenti – prosegue – rimarrà indelebile il ricordo di un pontificato di grande autorevolezza ed autentica carità. Per me personalmente quello di un dialogo stretto e fecondo, in particolare negli anni dei miei governi, basato sul rispetto della distinzione fra Chiesa e Stato, ma anche sulla condivisione di valori fondamentali, come la tutela della vita, della pace, della giustizia, la costruzione di un’Europa consapevole delle sue forti radici cristiane”. “In questo triste giorno – conclude – ci uniamo in preghiera a Papa Francesco e a tutta la Chiesa Cattolica”. (Rin)