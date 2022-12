Ratzinger: Sant'Egidio, un pastore mite dal profondo pensiero teologico e umanista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità di Sant’Egidio si unisce al cordoglio e alla preghiera di tutta la Chiesa per la scomparsa di Benedetto XVI, un pastore mite e profondo che fin dal Concilio Vaticano II è stato punto di riferimento fondamentale, con il suo pensiero teologico e umanista, anche per i movimenti ecclesiali sorti in quella stagione. Lo comunica, in una nota, la comunità di Sant'Egidio. Ricordiamo - prosegue la nota - gli incontri, le visite, i momenti di preghiera con la Comunità lungo il suo pontificato, che hanno segnato in maniera significativa la vita e la riflessione di Sant'Egidio: in particolare la partecipazione all'incontro di Preghiera per la Pace con le religioni mondiali a Napoli, nel 2007, la preghiera per i testimoni della fede del XX e XXI secolo nella basilica di San Bartolomeo, memoriale dei "Nuovi Martiri", l'incontro con i giovani della Comunità e gli operatori del programma Dream in Cameroun, le visite alla casa famiglia degli anziani e alla mensa per i poveri a Roma. "Qui - disse con parole che restano come una preziosa sintesi della nostra amicizia con i poveri - si confonde e si riunisce chi serve e aiuta con chi è aiutato e servito, formando un’unica famiglia”. Lo ricordiamo - conclude la nota - con affetto e profonda gratitudine. (Com)