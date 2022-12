Ratzinger: Calenda, ultimo grande pensatore della Chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ultimo grande pensatore della Chiesa. Per me, ateo e liberale, Caritas in veritate è un testo moderno e profondo. La ‘libertà responsabile’ la tecnica non fine a se stessa ma subordinata all'etica come ricerca di giustizia e trascendenza. Da rileggere. Riposi in pace”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. (Rin)