Ratzinger: De Poli (Udc), ci lascia messaggio contro relativismo culturale, riposi in pace

- “Cordoglio per la scomparsa di Benedetto XVI. Il Papa Emerito ha dedicato tutta la sua esistenza all’amore per la Chiesa ispirandosi alla lezione del Vangelo. Uomo illuminato, ci lascia in eredità un messaggio denso di significato: la battaglia contro il relativismo culturale e l’importanza della ricerca della verità per l’uomo moderno. Una preghiera per lui: Riposa in pace Papa Ratzinger”. Lo ha dichiarato il senatore Udc Antonio De Poli.(Rin)