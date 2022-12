Ratzinger: omaggio di SenatoTv con programmazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il canale satellitare del Senato renderà omaggio al Papa Emerito Benedetto XVI con una programmazione speciale in gran parte dedicata al rapporto, discreto ma costante, tra Ratzinger e la Camera Alta della Repubblica. Grazie anche alla collaborazione con la Rai, sarà riproposta la Lectio Magistralis sulle "Radici spirituali dell'Europa, ieri, oggi e domani", tenuta dall'allora Cardinale Joseph Ratzinger, il 13 maggio 2004, nella Sala Capitolare del Chiostro di Santa Maria sopra Minerva, su invito dell'allora presidente del Senato, Marcello Pera. Nel corso della giornata, Il Senato pubblicherà nel proprio sito e nei canali di comunicazione istituzionale i ricordi, in parte inediti, del Santo Padre con personalità legate all'Istituzione parlamentare. Lo riferisce il Senato in una nota. (Com)