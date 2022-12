Singapore: messaggio di fine anno del premier Lee, "dobbiamo stringerci di fronte alle incertezze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 si prospetta un anno ricco di "incertezze" internazionali che si ripercuoteranno sull'economia di Singapore, e di fronte alle quali i cittadini dovranno "stringersi". Lo ha dichiarato il primo ministro Lee Hsien Loong nel suo messaggio di fine anno. La città-Stato dovrebbe vedere la sua economia crescere del 3,5 per cento nel 2022, ma per il prossimo anno Lee stima un rallentamento tra lo 0,5 e il 2,5 per cento, con numerose altre economie destinate alla recessione. Il capo del governo di Singapore ha fatto riferimento anche ai rischi derivanti dalla guerra in Ucraina e dalle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. "Usa e Ue potrebbero entrare in recessione, e occorrerà vedere quanto rapidamente la Cina riuscirà a riprendersi dalla pandemia di Covid-19", ha osservato. "Anche le nuvole più scure - ha tuttavia aggiunto Lee - hanno sfumature d'argento, ma solo per coloro che sono pronti a cogliere le opportunità". (Fim)