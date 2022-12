Siria: arrestati oltre 90 membri dello Stato islamico nel nord-est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità di sicurezza delle Forze democratiche siriane (Sdf, coalizione militare curdo-araba sostenuta dagli Stati Uniti), con la partecipazione delle Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa, hanno lanciato nelle scorse ore una campagna anti-terrorismo su larga scala denominata “Sa'qat Al Jazeera”, arrestando quasi 90 membri dello Stato islamico dell’Iraq e della Siria (Isis) nella parte nord-orientale del Paese. Secondo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un’organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, 14 membri dell’Isis sono stati arrestati a Raqqah (ex capitale del “califfato” del defunto Abu Bakr al Baghdadi) tra ieri e l’latro ieri, mentre oggi le Sdf hanno arrestato più di 30 presunti terroristi nella campagna occidentale di Tel Hamis, presso Al Hasakah. Ieri, gli attivisti del Sohr aveva riferito che la campagna anti-Isis aveva toccato le città di Tel Hamis e Al Hawl, nel sud-est della provincia di Al Hasakah, portando all’arresto di quasi 52 persone in due giorni. (Res)