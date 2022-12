Autonomia: Fedriga, percorso del governo ben indirizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, quello avviato dal governo verso l'autonomia differenziata è “un percorso ben indirizzato”. La stessa Conferenza “è stata coinvolta fin dall'inizio dal ministro Calderoli, che ha inviato una prima bozza da cui la Conferenza stessa ha stilato un documento con dei punti essenziali che riteniamo fondamentali per procedere alla stesura del testo definitivo”, ha sottolineato Fedriga. “A seguito di questo invio il ministro ha stilato un'ulteriore bozza che ha inviato alla Presidenza del consiglio e alla Conferenza per poterlo valutare e forniremo il nostro contributo". Secondo il presidente del Friuli Venezia Giulia, “da una prima lettura, che verrà approfondita, i punti sollevati dalle Regioni sono stati tutti recepiti. Inoltre nella legge di Stabilità è stata finalmente istituita una commissione per i livelli essenziali delle prestazioni a cui parteciperanno anche le Regioni. Di questo siamo soddisfatti - ha concluso Fedriga - e ci auguriamo che si potrà proseguire con il medesimo impegno e la stessa collaborazione istituzionale fin qui espressa". (Frt)