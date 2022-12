Ratzinger: Fd’I Senato, cordoglio per sua scomparsa, lascia grande testimonianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori di Fratelli d'Italia “esprimono il loro cordoglio per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. Il suo pontificato è stato estremamente significativo sia sotto l'aspetto spirituale, teologico e culturale, anche con i suoi libri allo stesso tempo profondi e alla portata di tutti, sia in ambito civile con i suoi richiami alla tutela della libertà religiosa, alle radici giudaico-cristiane dell'Europa, all'importanza delle istanze etico-morali nella vita della società e al pericolo del relativismo etico”. “Lascia una grande testimonianza non solo in ambito cattolico ma a tutto il mondo civile", aggiungono. (Rin)