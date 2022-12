Russia-Turchia: ministri Esteri a colloquio, focus su conflitto in Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 dicembre, Hakar aveva annunciato che la Turchia era in trattative con la Russia, principale alleato del presidente siriano Assad, per utilizzare lo spazio aereo sopra la Siria settentrionale per una potenziale operazione transfrontaliera contro le Unità di protezione dei popoli (Ypg), le milizie curde parte delle Forze democratiche siriane (Fds) alleate degli Stati Uniti. La Turchia ha lanciato a novembre l'operazione "Spada ad artiglio" (Pence Kilic) contro le forze curde con l'obiettivo di creare una zona cuscinetto profonda 30 chilometri lungo il suo confine meridionale. Lo scorso 15 dicembre, Erdogan aveva dichiarato di aver proposto al presidente russo Vladimir Putin un incontro tripartito a livello di leader che avrebbe incluso anche il presidente siriano Assad, sottolineando che tali colloqui sarebbero stati preceduti da incontri al livello di ministri della Difesa e capi dell'Intelligence e in seguito di ministro degli Esteri. (Rum)