Ratzinger: Sunak, addolorato per la scomparsa del Papa emerito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il premier britannico Rishi Sunak si è detto “addolorato” per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. “Sono addolorato nell’apprendere della morte del Papa emerito Benedetto XVI. Era un grande teologo la cui visita nel Regno Unito nel 2010 è stata un momento storico sia per i cattolici che per i non cattolici nel nostro Paese”, ha scritto Sunak su Twitter. “I miei pensieri sono con i cattolici del Regno Unito e di tutto il mondo oggi”, ha concluso il premier britannico.(Rel)