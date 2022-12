Ratzinger: lo scandalo Vatileaks e i sospetti d'ingerenze esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione di documenti riservati nel libro “Sua Santità” del giornalista Gianluigi Nuzzi apre nel 2012 il primo scandalo Vatileaks. Nel volume sono riportate carte segrete di Benedetto XVI e si mettono in evidenza divisioni e contrasti interni sugli indirizzi di governo e sulla gestione dello Ior (Istituto per le opere di religione), la banca vaticana. Poco prima dell’uscita del libro il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, annuncia che la Gendarmeria Vaticana per quella fuga di notizie ha fermato un uomo, trovato in possesso di carteggi riservati del Papa. Si tratta del primo arresto della storia a opera della Gendarmeria Vaticana e avviene nello stesso giorno in cui Ettore Gotti Tedeschi è allontanato dallo Ior. L’uomo, arrestato per la fuga di notizie, è Paolo Gabriele, “aiutante di camera di Sua Santità”, in pratica un assistente e consigliere di fiducia, la persona più vicina a Joseph Ratzinger. Fin da subito gli inquirenti sospettano che Gabriele non sia l’unico coinvolto nello scandalo e nel corso delle indagini arrivano a ipotizzare la collaborazione di almeno una ventina di persone. Ratzinger chiede a tre cardinali – Jozef Tomko, Julian Herranz e Salvatore De Giorgi – di indagare per comprendere chi abbia guidato Gabriele, però non è noto se i tre siano arrivati a una risposta. (segue) (Rin)