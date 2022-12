Ratzinger: lo scandalo Vatileaks e i sospetti d'ingerenze esterne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo, in due filoni, inizia pochi mesi dopo l’arresto e annovera due imputati: Paolo Gabriele e Claudio Sciarpelletti, un dipendente della Segreteria di Stato. Inizia a fine settembre del 2012 e si conclude in un lampo: una settimana e quattro udienze per Gabriele, condannato a tre anni ridotti poi a un anno e sei mesi; cinque giorni di udienze per Sciarpelletti condannato a 4 mesi poi ridotti a due. A entrambi, successivamente, Benedetto XVI concede la grazia del perdono e la pena viene condonata. Durante il processo a suo carico Gabriele ammette le responsabilità e afferma di “aver tradito la fiducia del Papa” ma apre pure a dubbi su ingerenze esterne sullo Stato Vaticano: “La cosa che sento forte dentro di me è la convinzione di avere agito per amore esclusivo, direi viscerale, per la Chiesa di Cristo e per il capo visibile”. Tuttavia sullo scandalo, a cui ne seguì un altro nel 2015 e che ha investito il papato di Bergoglio, sono molti gli interrogativi irrisolti. Paolo Gabriele, nel frattempo, è morto nel 2020, a soli 54 anni ed è oggi ricordato come il “maggiordomo infedele” del Papa, nonostante abbia ricevuto la grazia e, per questo, abbia continuato a lavorare in strutture collegate alla Santa Sede pure dopo la condanna. (Rin)