Ratzinger: Majorino, sue dimissioni gesto più rivoluzionario e impensabile di sempre

- “Con Benedetto XVI scompare un Papa che ha compiuto il gesto più rivoluzionario e impensabile di sempre: le dimissioni da Pontefice. Un gesto compiuto per amore della Chiesa da lui guidata. È stato un uomo di cultura e di pensiero e in questo momento ricordo la sua visita a Milano e il suo primo incontro con i milanesi in Piazza Duomo. Mi unisco al dolore della comunità cattolica”. Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia. (Rem)