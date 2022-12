Ratzinger: Fitto, grande lezione di Benedetto XVI sulla nascita della cultura europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura dell’Europa è nata “dall’incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei Greci e il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma l’intima identità dell’Europa". E’ questa la citazione del Papa emerito Benedetto XVI riportata su Twitter dal ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. “‘La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei Greci e il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma l’intima identità dell’Europa’. E' questa la grande lezione che Benedetto XVI ci lascia e io che faccio mia”, ha scritto Fitto su Twitter.(Res)