Ratzinger: funerali giovedì 5 gennaio

- “Giovedì 5 gennaio alle 9:30 ci saranno i funerali in Piazza San Pietro presieduti dal Santo Padre”. Lo ha annunciato il direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni, nel corso del briefing di questa mattina. “Il Papa emerito Benedetto XVI aveva ricevuto l’Unzione degli infermi mercoledì scorso al termine della messa nel pomeriggio”, ha aggiunto Bruni, che ha poi confermato che “da lunedì dovrebbe essere presente il corpo del Papa emerito nella basilica di San Pietro, per le preghiere, per un ultimo saluto, un incontro con tutti quei fedeli che volessero recarvisi”. Bruni ha poi fatto sapere che “assecondando il desiderio del Papa emerito, i funerali si svolgeranno nel segno della semplicità”. (Civ)