Ratzinger: Sangiuliano, gigante del nostro tempo, coraggioso testimone della verità

- "Il ritorno alla casa del Padre di Benedetto XVI addolora la comunità cristiana e non solo. Joseph Ratzinger è stato gigante del nostro tempo. Pastore saldo, sapiente e mite, autentico e coraggioso testimone della Verità, ma anche uno dei massimi teologi del cattolicesimo dei nostri tempi che, con il suo alto magistero, ha costantemente illuminato il percorso dei credenti lungo la via della fede". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, esprimendo profonda commozione per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI, "un grande uomo di cultura che, con il suo pensiero, ha alimentato senza sosta un fecondo dialogo tra la Chiesa e la società. La sua lectio magistralis di Ratisbona su Fede, ragione e università resterà per sempre una pietra miliare" . "Il suo pontificato ha raccolto e coltivato la potente eredità di Giovanni Paolo II e va ricordato come una tappa fondamentale del millenario cammino della Chiesa di Roma. Ma sarà anche e soprattutto la sua testimonianza di amore per la Chiesa a restare indelebile negli anni a venire", ha concluso il ministro Sangiuliano. (Rin)